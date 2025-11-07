Москву начали украшать к Новому году

Улицы Москвы начали украшать к Новому году

Улицы Москвы начали украшать к празднованию Нового года. Об этом стало известно Telegram-каналу «Агентство Москва».

Рабочие устанавливают в столице световые декоративные конструкции и хвойные деревья различных видов. На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры «2026».

На Поклонной горе разместят большой новогодний шар, а на Пушкинской, Манежной и Тверской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на Кузнецком Мосту, а также на площади Революции появятся световые арки. На опорах освещения разместят световые консоли: «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».

Ранее в центре Москвы установили большую искусственную елку. Дерево появилось у главного входа в парк Горького.