Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:49, 7 ноября 2025Экономика

Москву начали украшать к Новому году

Улицы Москвы начали украшать к Новому году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Улицы Москвы начали украшать к празднованию Нового года. Об этом стало известно Telegram-каналу «Агентство Москва».

Рабочие устанавливают в столице световые декоративные конструкции и хвойные деревья различных видов. На улицах, в пешеходных зонах, парках и скверах появятся большие световые цифры «2026».

На Поклонной горе разместят большой новогодний шар, а на Пушкинской, Манежной и Тверской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, на Кузнецком Мосту, а также на площади Революции появятся световые арки. На опорах освещения разместят световые консоли: «бокалы», «вьюга», «спираль» и «кристалл».

Ранее в центре Москвы установили большую искусственную елку. Дерево появилось у главного входа в парк Горького.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Олимпийская чемпионка рассказала о нелюбви иностранцев к российским фигуристам

    В НАТО спрогнозировали российский удар «уже завтра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости