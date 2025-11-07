На сайте российского колледжа заметили рекламу крупнейшей вебкам-студии

На сайте колледжа в Петербурге заметили рекламу крупнейшей вебкам-студии

На сайте Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа (СПАСК) заметили рекламу крупнейшей вебкам-студии в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», в публикации, размещенной на ресурсе СПАСК, говорилось, что вебкам-студия «открывает возможности для девушек и парней» и предоставляет «все условия для комфортной работы и профессионального роста».

Кроме того, в объявлении приводилось описание по занятости в необычной индустрии. Авторы обращали внимание, что в вебкаме «акцент делается на индивидуальности, харизме и умении завоевать внимание аудитории».

В тексте подчеркивалось, что гибкий график позволяет совмещать работу с учебой. Портал 47news назвал эту вебкам-студию одной из крупнейших в России.

