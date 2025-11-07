Бывший СССР
12:12, 7 ноября 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских войск у Волчанска

DeepState: Российские войска продвинулись у Волчанска Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области на севере Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на данные украинского аналитического проекта DeepState.

«Армия РФ продвинулась около Волчанска и Владимировки, что южнее Добропольского выступа», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в серую зону перешли территории вокруг позиций Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Речь идет о районах сел Новое и Новоуспеновское.

Ранее командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка российских войск с позывным Лаврик рассказал о ходе зачистки Купянска Харьковской области от украинских войск. Он отметил, что за последние сутки его отряд занял 16 зданий и уничтожил 7 украинских военнослужащих.

