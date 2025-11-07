Военный рассказал о зачистке Купянска от ВСУ

Российский командир с позывным Лаврик: ВС РФ завершают зачистку запада Купянска

Вооруженные силы (ВС) РФ завершают зачистку западной части Купянска Харьковской области. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка российских войск с позывным Лаврик, его слова в своем Telegram-канале приводит Минобороны.

«Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям: на улице Левадный въезд сегодня освободили семь зданий; на 1-й Западной — шесть; и на Сеньковской — три», — сказал он.

По словам военнослужащего, за день его группа также уничтожила семь украинских военных, которые пытались вырваться из города на двух боевых бронированных машинах.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что российские войска займут восточную часть Купянска в течение пяти дней. Военнослужащий отметил, что на участке, где работает его отряд, осталось занять менее 50 строений.