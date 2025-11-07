Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:32, 7 ноября 2025Бывший СССР

Военный рассказал о зачистке Купянска от ВСУ

Российский командир с позывным Лаврик: ВС РФ завершают зачистку запада Купянска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ завершают зачистку западной части Купянска Харьковской области. Об этом рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка российских войск с позывным Лаврик, его слова в своем Telegram-канале приводит Минобороны.

«Отряд завершает зачистку западной части Купянска, за последние сутки освободил еще 16 зданий, продвинувшись по трем направлениям: на улице Левадный въезд сегодня освободили семь зданий; на 1-й Западной — шесть; и на Сеньковской — три», — сказал он.

По словам военнослужащего, за день его группа также уничтожила семь украинских военных, которые пытались вырваться из города на двух боевых бронированных машинах.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец заявил, что российские войска займут восточную часть Купянска в течение пяти дней. Военнослужащий отметил, что на участке, где работает его отряд, осталось занять менее 50 строений.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости