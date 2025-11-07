Бывший СССР
13:56, 7 ноября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о новом антирекорде ВСУ

Экс-нардеп Луценко: Каждые две минуты из украинской армии бежит человек
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре установили новый антирекорд по количеству случаев самовольного оставления части (СОЧ) и дезертирства. Об этом рассказал экс-нардеп Верховной Рады и командир роты беспилотников Игорь Луценко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются», — написал он.

Всего за октябрь службу покинули более 21 тысячи бойцов ВСУ. Луценко отметил, что «разбегающаяся армия» — это реальная угроза для существования Украины. С начала 2025 года количество случаев самовольного оставления части в ВСУ составило 156 360.

Ранее было раскрыто число дезертиров ВСУ с февраля 2022 года. За этот период на Украине открыли более 230 тысяч дел за СОЧ и 53 тысячи — за дезертирство.

    Все новости