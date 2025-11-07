Силовые структуры
Начальник отдела полиции российского города по имени Диогин связался с казино

СК возбудил дело против замглавы отдела полиции Тобольска Ламбрянова за взятку
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против начальника отдела полиции Тобольска, причастного к незаконной организации и проведению азартных игр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о заместителе начальника полиции МО МВД России «Тобольский» Диогине Ламбрянове, уточняет ТАСС. Вместе с ним заключен под стражу лидер преступной группы, третий фигурант дела помещен под домашний арест.

По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября 2025 года тобольчане сняли в аренду два нежилых помещения в городе и обустроили там подпольное казино. Ламбрянов получал взятки за покровительство незаконному бизнесу.

Ранее сообщалось, что в Саратове задержали высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции (ГАИ) по делу о превышении должностных полномочий. Руководителя контрольно-профилактического отдела — главного «безопасника» региона подполковника Александра Рябова, в чьи обязанности входило бороться со взятками, — подозревают в том, что он за деньги помогал в сдаче теоретического и практического экзамена на получение водительских прав.

