Начальник отдела полиции российского города по имени Диогин связался с казино

СК возбудил дело против замглавы отдела полиции Тобольска Ламбрянова за взятку

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против начальника отдела полиции Тобольска, причастного к незаконной организации и проведению азартных игр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о заместителе начальника полиции МО МВД России «Тобольский» Диогине Ламбрянове, уточняет ТАСС. Вместе с ним заключен под стражу лидер преступной группы, третий фигурант дела помещен под домашний арест.

По версии следствия, с 1 мая по 5 ноября 2025 года тобольчане сняли в аренду два нежилых помещения в городе и обустроили там подпольное казино. Ламбрянов получал взятки за покровительство незаконному бизнесу.

