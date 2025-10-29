Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 29 октября 2025Силовые структуры

Призванный бороться с коррупцией подполковник ГАИ попался на взятке

В Саратове попался на взятке главный «безопасник» ГАИ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Саратове задержали высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции (ГАИ) по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, руководителя контрольно-профилактического отдела — главного «безопасника» региона подполковника Александра Рябова, в чьи обязанности входило бороться со взятками, подозревают в том, что он за деньги помогал в сдаче теоретического и практического экзамена на получение водительских прав. Уголовное дело было возбуждено и расследуется управлением регионального ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

    Трамп признался в любви премьеру Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости