Призванный бороться с коррупцией подполковник ГАИ попался на взятке

В Саратове попался на взятке главный «безопасник» ГАИ

В Саратове задержали высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции (ГАИ) по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, руководителя контрольно-профилактического отдела — главного «безопасника» региона подполковника Александра Рябова, в чьи обязанности входило бороться со взятками, подозревают в том, что он за деньги помогал в сдаче теоретического и практического экзамена на получение водительских прав. Уголовное дело было возбуждено и расследуется управлением регионального ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали бывшего замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску подполковника полиции Олега Жиляева по подозрению в превышении полномочий и получении взятки.