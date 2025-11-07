Забота о себе
17:33, 7 ноября 2025Забота о себе

Названа главная опасность сезонных закруток

Диетолог Соломатина: В закрутках с грибами могут находиться клостридии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shaiith / Shutterstock / Fotodom

В самодельных грибных консервах могут размножаться опасные бактерии, которые способны вызвать заражение ботулизмом, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Главную опасность сезонных закруток она назвала в беседе с РИАМО.

По словам врача, грибы до консервации нужно несколько раз вываривать. При этом важно обращать внимание на особенности каждого вида. «Грибы очень пористые, в них могут остаться грязь и почва. После того как грибы закрутили в банку, они находятся в безвоздушной среде», — пояснила Соломатина. Доктор предупредила, что в почве могут находиться клостридии или их споры, выделяющие ботулотоксин.

Диетолог добавила, что среда в консервных банках идеально подходит для размножения этих бактерий, что и может привести к заражению ботулизмом.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты вызывают отеки. Так, она призвала при наличии этой проблемы исключить из рациона сыры.

