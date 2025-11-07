Названа главная причина массовых атак ВСУ на российские НПЗ

Аналитик Кашин: Атаки на российские НПЗ — попытка Украины надавить на Трампа

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) преследуют исключительно политические цели. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, таким образом украинские власти пытаются надавить на президента США Дональда Трампа, показать ему, что в российской экономике нарастают проблемы.

«Что надо лишь чуть-чуть усилить давление — и Россия согласится на мир по линии фронта без дополнительных требований. Главное — не воздействие на российское общество и истощение экономики, а влияние на дискуссию, которая идет на Западе», — объяснил аналитик.

Он напомнил, что в западных странах до сих пор продолжается дискуссия между сторонниками затягивания войны и теми, кто выступает за ее скорейшее завершение. При этом, как считает эксперт, и те, и другие вынуждены оперировать расплывчатыми показателями.

«Никто не имеет реального опыта оценки устойчивости современной экономики в подобных конфликтах», — заключил Кашин.

Ранее стало известно, что российский черноморский порт Туапсе остановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября.

