Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:02, 7 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная причина массовых атак ВСУ на российские НПЗ

Аналитик Кашин: Атаки на российские НПЗ — попытка Украины надавить на Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) преследуют исключительно политические цели. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, таким образом украинские власти пытаются надавить на президента США Дональда Трампа, показать ему, что в российской экономике нарастают проблемы.

«Что надо лишь чуть-чуть усилить давление — и Россия согласится на мир по линии фронта без дополнительных требований. Главное — не воздействие на российское общество и истощение экономики, а влияние на дискуссию, которая идет на Западе», — объяснил аналитик.

Он напомнил, что в западных странах до сих пор продолжается дискуссия между сторонниками затягивания войны и теми, кто выступает за ее скорейшее завершение. При этом, как считает эксперт, и те, и другие вынуждены оперировать расплывчатыми показателями.

«Никто не имеет реального опыта оценки устойчивости современной экономики в подобных конфликтах», — заключил Кашин.

Ранее стало известно, что российский черноморский порт Туапсе остановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Остались нерешенными один-два вопроса». Орбан допустил встречу Путина и Трампа в Будапеште в течение нескольких дней

    Основной задачей нового мэра Нью-Йорка назвали обрушение рейтинга Трампа

    СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток

    Названа безопасная месячная норма наггетсов

    Раскрыта судьба сдающихся в плен украинских солдат

    Российская блогерша рассказала о представляющих опасность для туристов блюдах

    На Украине раскрыли страх Зеленского

    В Германии заявили об уязвимости Европы перед Россией из-за одного вида оружия

    Заключенные расправились с убийцей двухлетней девочки в тюрьме

    Эффективность курсов орального секса для спасения отношений оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости