06:00, 7 ноября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названа главная стратегия ВСУ в борьбе с Россией

Аналитик Кашин: Главная стратегия ВСУ — нанести максимальный ущерб экономике РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины сделали ставку на максимальный ущерб экономике России и как следствие усталость ее граждан от продолжающихся боевых действий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, в Киеве избрали эту стратегию сразу после провала контрнаступления 2023 года. Она согласована с союзниками — удары по российской энергетике, санкционное давление, попытки эскалации на других направлениях.

«Но четких перспектив выхода из позиционного тупика у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет», — сказал аналитик.

Он напомнил, что около двух месяцев назад бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал статью, в которой признал: сохраняется позиционный тупик, но есть предпосылки его преодоления — именно с российской стороны. Он выделил два фактора: усиливающийся кризис комплектования ВСУ и начало новой технологической революции.

Ранее стало известно, что российский черноморский порт Туапсе остановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников на его инфраструктуру 2 ноября.

