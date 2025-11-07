Названа распространенная ошибка при чистке зубов

Стоматолог Шарма назвал ошибкой ополаскивание рта водой после чистки зубов

Врач Правин Шарма из стоматологической школы Бирмингемского университета заявил, что многие люди при чистке зубов совершают одну распространенную ошибку. Его слова приводит издание La Prensa Grafica.

Одной из самых распространенных ошибок стоматолог назвал ополаскивание полости рта водой после чистки зубов. По его словам, лучше просто выплюнуть лишнюю пасту, но не вымывать окончательно ее остатки.

Дело в том, что в пастах содержатся полезные для зубов вещества, в том числе фтор, уточнил доктор. Если ополоснуть рот, то они смоются и, следовательно, перестанут действовать. При этом если не использовать воду после чистки, то зубы останутся под защитой на долгое время, заключил врач.

