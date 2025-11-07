Забота о себе
19:32, 7 ноября 2025

Названа распространенная ошибка при чистке зубов

Стоматолог Шарма назвал ошибкой ополаскивание рта водой после чистки зубов
Врач Правин Шарма из стоматологической школы Бирмингемского университета заявил, что многие люди при чистке зубов совершают одну распространенную ошибку. Его слова приводит издание La Prensa Grafica.

Одной из самых распространенных ошибок стоматолог назвал ополаскивание полости рта водой после чистки зубов. По его словам, лучше просто выплюнуть лишнюю пасту, но не вымывать окончательно ее остатки.

Дело в том, что в пастах содержатся полезные для зубов вещества, в том числе фтор, уточнил доктор. Если ополоснуть рот, то они смоются и, следовательно, перестанут действовать. При этом если не использовать воду после чистки, то зубы останутся под защитой на долгое время, заключил врач.

Ранее стоматолог Евгений Прокопенко заявил, что некоторые продукты предотвращают разрушение зубов. Так, для здоровья эмали он посоветовал включить в рацион твердые сыры.

