Названы два главных условия для обвала обороны ВСУ

Аналитик Кашин: Фронт в Донбассе рухнет только после глубокого истощения ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Обвал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на широком участке фронта возможен только при двух условиях: глубокое численное истощение и деморализация украинской армии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, тактика просачивания сквозь оборонительные порядки украинских военных позволяет российским войскам эффективно продвигаться вперед, но не устраняет позиционного характера войны. К обрушению фронта в Донбассе, несмотря на успешные примеры прорывов, она так и не привела.

«Это просто лучшая из доступных тактик. Да, она позволяет двигать фронт (...). При этом подобные прорывы пока не получается масштабировать», — сказал аналитик.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ВСУ не хватает солдат, чтобы остановить продвижение российской армии в Красноармейске (Покровске). Журналисты называют дефицит личного состава в рядах украинской армии ключевой проблемой для всей обороны в регионе.

    Все новости