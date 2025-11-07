Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 7 ноября 2025Экономика

Одна из крупнейших экономик мира столкнулась с падением зарплат

CNBC: Реальная зарплата в Японии падает девять месяцев подряд
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Новый японский премьер-министр Санаэ Такаити столкнулась с проблемой, которая ставит под угрозу ее подход к экономике. Об этом сообщил канал CNBC.

Оказалось, что реальная заработная плата в сентябре снизилась девятый месяц подряд. В годовом исчислении она не росла с 2021 года, что скверно сказывается на покупательной способности домохозяйств. В первый месяц осени номинальная зарплата увеличилась на 1,9 процента, в то время как реальная рухнула на 1,4 процента.

Кроме того, уровень общей инфляции превышает целевой показатель Банка Японии в два процента уже 41 месяц подряд. В сентябре она составил почти три процента. Расходы домохозяйств в том же месяце прибавили только 1,8 процента, не оправдав ожиданий экономистов, которые надеялись на рост в 2,5 процента.

Комментируя эту динамику, глава отдела Азиатско-Тихоокеанского региона в Capital Economics Марсель Тельян заявил, что инфляция стала главной проблемой для японских избирателей. Популистская политика Такаити может лишь усугубить ситуацию.

В III квартале 2025 года экономика Японии сократилась на 1,2 процента из-за ущерба, который нанесли ее экспорту пошлины США.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости