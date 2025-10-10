Экономика
08:27, 10 октября 2025Экономика

США нанесли серьезный урон экономике своего союзника

Bloomberg: Экономика Японии сократилась на 1,2 процента из-за пошлин США
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Вероятнее всего, в III квартале 2025 года экономика Японии сократилась на 1,2 процента из-за ущерба, который нанесли ее экспорту пошлины США. Это показал опрос 58 экономистов, проведенный Bloomberg.

Ожидаемый спад может дать новому лидеру Либерально-демократической партии Санаэ Такаити (которая вероятно станет первой женщиной-премьер-министром Японии) основания для увеличения экономической поддержки. Новому главе правительства предстоит справиться с целым рядом проблем — от инфляции до торговой напряженности. Однако первой задачей станет встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Опрошенные экономисты считают, что четвертая по величине экономика мира существенно пострадала от американских пошлин. Они предсказывают, что в III квартале экспорт упадет на 4 процента относительно II квартала. Многие компании уже снизили цены, чтобы частично компенсировать последствия введения пошлин для потребителей.

Кроме того, инфляция в стране значительно превышает целевой показатель Банка Японии в два процента, что негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств.

В конце сентября сообщалось, что производственная активность в Китае и Японии, экономики которых являются крупнейшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, падает уже несколько месяцев подряд из-за повышения импортных пошлин в США.

