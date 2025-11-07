Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:28, 7 ноября 2025Культура

Опубликованы новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Портал TMZ опубликовал новые фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Папарацци сделали новые фотографии тяжелобольного актера Брюса Уиллиса. Соответствующие кадры опубликовал портал TMZ.

Артиста, страдающего деменцией, сфотографировали во время прогулки на пляже. Он был одет в серую футболку, белые кроссовки и светло-коричневые брюки, на нем также были солнцезащитные очки и бейсболка. При этом на кадрах актер улыбается.

Журналисты портала отметили, что звезда Голливуда «выглядит замечательно». «Брюс, похоже, процветает, несмотря на поставленный ему в 2023 году диагноз», — говорится в материале.

Ранее жена Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее дочери скорбят по отцу.

До этого сообщалось, что в семье актера назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

    В Россию прилетел редкий гость из Китая

    В российском регионе арестовали управляющего местным отделением Банка России

    Российский регион попросил о помощи с бензином

    Стала известна судьба сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости