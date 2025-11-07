Опубликованы новые фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

Портал TMZ опубликовал новые фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса

Папарацци сделали новые фотографии тяжелобольного актера Брюса Уиллиса. Соответствующие кадры опубликовал портал TMZ.

Артиста, страдающего деменцией, сфотографировали во время прогулки на пляже. Он был одет в серую футболку, белые кроссовки и светло-коричневые брюки, на нем также были солнцезащитные очки и бейсболка. При этом на кадрах актер улыбается.

Журналисты портала отметили, что звезда Голливуда «выглядит замечательно». «Брюс, похоже, процветает, несмотря на поставленный ему в 2023 году диагноз», — говорится в материале.

Ранее жена Брюса Уиллиса модель Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее дочери скорбят по отцу.

До этого сообщалось, что в семье актера назревает борьба за наследство в размере 250 миллионов долларов.