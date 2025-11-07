Организовавшую подростковый «бойцовский клуб» российскую школьницу допросили

В Краснодаре полиция задержала школьницу-организатора бойцовского клуба

В Краснодаре полиция задержала школьницу за организацию подросткового «бойцовского клуба». Об этом пишет Telegram-канал «Kub Mash».

По данным канала, правоохранители допрашивают ее об избиении 14-летней знакомой. Задержанная проживает с отцом, находится на домашнем обучении и стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Предварительно, драка между школьницами произошла по обоюдному согласию.

Ранее жители Краснодара пожаловались на десятки подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер наблюдения.