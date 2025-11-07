Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:21, 7 ноября 2025Силовые структуры

Организовавшую подростковый «бойцовский клуб» российскую школьницу допросили

В Краснодаре полиция задержала школьницу-организатора бойцовского клуба
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

В Краснодаре полиция задержала школьницу за организацию подросткового «бойцовского клуба». Об этом пишет Telegram-канал «Kub Mash».

По данным канала, правоохранители допрашивают ее об избиении 14-летней знакомой. Задержанная проживает с отцом, находится на домашнем обучении и стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Предварительно, драка между школьницами произошла по обоюдному согласию.

Ранее жители Краснодара пожаловались на десятки подростков, которые устраивают уличные бои во дворах домов, где нет камер наблюдения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости