Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 7 ноября 2025Мир

Основной задачей нового мэра Нью-Йорка назвали обрушение рейтинга Трампа

Эксперт Васильев: Основной задачей Мамдани станет обрушение рейтинга Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Основной задачей нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани станет втягивание президента США Дональда Трампа в конфликт и обрушение его рейтинга. Об этом заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, демократы через своего кандидата попытались превратить голосование в референдум по Трампу. Мамдани должен показать слабости и уязвимость главы Белого дома, и последний принял этот вызов.

«Теперь отношения Нью-Йорка с федеральным центром, вероятно, станут стержнем внутренней американской политики. При этом нельзя исключать, что президент найдет повод для недопущения социалиста к вступлению в должность», — пояснил эксперт.

Васильев добавил, что конфликт с Трампом может превратить Мамдани в политика общенационального масштаба, в которых остро нуждается Демократическая партия. Это позволит ей укрепить свои позиции в Конгрессе и подготовиться к новым президентским выборам.

5 ноября демократам удалось одержать несколько крупных политических побед с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Одним из таких достижений стала победа социалиста-мусульманина Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Остались нерешенными один-два вопроса». Орбан допустил встречу Путина и Трампа в Будапеште в течение нескольких дней

    Обнаружена чудовищная паутина с сотней тысяч пауков

    Главную особенность iPhone 17 скопировали

    Врачи призвали россиян не терпеть боль

    Названа главная стратегия ВСУ в борьбе с Россией

    Небензя рассказал о визите вежливости Уолтца

    Основной задачей нового мэра Нью-Йорка назвали обрушение рейтинга Трампа

    СБУ начала организовывать в Херсоне места пыток

    Названа безопасная месячная норма наггетсов

    Раскрыта судьба сдающихся в плен украинских солдат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости