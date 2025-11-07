Основной задачей нового мэра Нью-Йорка назвали обрушение рейтинга Трампа

Эксперт Васильев: Основной задачей Мамдани станет обрушение рейтинга Трампа

Основной задачей нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани станет втягивание президента США Дональда Трампа в конфликт и обрушение его рейтинга. Об этом заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, демократы через своего кандидата попытались превратить голосование в референдум по Трампу. Мамдани должен показать слабости и уязвимость главы Белого дома, и последний принял этот вызов.

«Теперь отношения Нью-Йорка с федеральным центром, вероятно, станут стержнем внутренней американской политики. При этом нельзя исключать, что президент найдет повод для недопущения социалиста к вступлению в должность», — пояснил эксперт.

Васильев добавил, что конфликт с Трампом может превратить Мамдани в политика общенационального масштаба, в которых остро нуждается Демократическая партия. Это позволит ей укрепить свои позиции в Конгрессе и подготовиться к новым президентским выборам.

5 ноября демократам удалось одержать несколько крупных политических побед с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Одним из таких достижений стала победа социалиста-мусульманина Зохрана Мамдани в борьбе за пост мэра Нью-Йорка.