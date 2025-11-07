Певица Валерия дала совет людям до 30 лет

Певица Валерия заявила, что к 30 годам нужно выбрать дело своей жизни

Заслуженная артистка России Валерия перечислила цели, которые людям нужно достичь до 30 лет. Ее цитирует «Пятый канал».

Певица считает, что к 30 годам каждый человек должен выбрать дело своей жизни. По словам Валерии, не страшно, если это произойдет позже, но лучше не терять времени.

«Если до 30 успеется еще и вторую половинку найти, и семью создать, и детей, так это вообще замечательно», — добавила певица. Она подчеркнула, что к 30 годам уже родила троих детей.

Ранее Валерия предположила, что новый альбом станет последним в ее карьере. При этом исполнительница отметила, что это не означает ее уход со сцены — она будет продолжать записывать песни.