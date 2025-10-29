Валерия заявила о последнем альбоме в карьере

Певица Валерия заявила, что новый альбом может стать последним в ее карьере

Российская певица Валерия предположила, что новый альбом станет последним в ее карьере. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

При этом исполнительница отметила, что это не означает ее уход со сцены — она будет продолжать записывать песни. «Я не думаю, что получится создать такую же концептуальную работу, но песни, конечно, я буду записывать. Это говорю именно про альбом. На него запала будто бы уже не хватит. Это очень непросто», — объяснила артистка.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у Валерии есть все шансы получить одну из наград музыкальной премии «Грэмми». Медиаменеджер также посоветовал критикам «оставить свои сомнения где-то очень глубоко и далеко».

До этого стало известно, что песня Валерии прошла в отборочный этап «Грэмми». Артистка подтвердила информацию о попадании в лонг-лист самой престижной мировой премии в области музыки.