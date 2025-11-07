ВСУ скрывают информацию о попавших в плен военнослужащих

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) не сообщает семьям о попавших в плен украинских военнослужащих, в то время как в армия РФ предоставила пленным возможность связаться с близкими, заявил Иван Сидельник, пленный украинский боец. Об этом пишет РИА Новости.

Российские солдаты дали родным и близким знать, что он находится в плену, рассказал военный.

Ранее солдаты ВСУ решили сдаться в плен в Купянске. Российские бойцы во время операции на константиновском направлении взяли в плен двух бойцов ВСУ, кричавших о том, что у них есть дети.