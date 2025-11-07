Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 7 ноября 2025Силовые структуры

Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

В Москве возбудили дело против девушки, поднявшей с пола магазина деньги
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Подмосковье девушка подняла с пола магазина деньги и стала фигурантом дела о краже. Об этом сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».

По данным ведомства, девушка из Подмосковья зашла купить кофе в супермаркет на Цветном бульваре. На полу она увидела купюры. Россиянка собрала их, уточнила у кассира, не ее ли это деньги, и, получив отрицательный ответ, ушла. Суммарно на полу лежало 35 тысяч рублей.

Девушка не успела потратить деньги, так как была задержана на Малой Бронной. Возбуждено дело о краже.

Ранее стало известно, что в Благовещенске 45-летний вор уснул в квартире жертвы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Козловский в два раза снизил стоимость билетов на свой спектакль

    Кэти Перри озвучила причины расставания со звездой «Пиратов Карибского моря» в песне

    Появились кадры с разрушенным при падении вертолета домом в Дагестане

    Российский «Стрелец» с пятью стволами направят в зону СВО

    Закидывающие женщину в автозак мужчины из российского города попали на видео

    Следователи отреагировали на крушение вертолета с туристами в Дагестане

    В Британии указали на опасную ошибку Европы по отношению к России

    Мировые цены на продовольствие продолжили падать

    Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости