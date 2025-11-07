Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

В Москве возбудили дело против девушки, поднявшей с пола магазина деньги

В Подмосковье девушка подняла с пола магазина деньги и стала фигурантом дела о краже. Об этом сообщает Telegram-канал Агентства «Москва».

По данным ведомства, девушка из Подмосковья зашла купить кофе в супермаркет на Цветном бульваре. На полу она увидела купюры. Россиянка собрала их, уточнила у кассира, не ее ли это деньги, и, получив отрицательный ответ, ушла. Суммарно на полу лежало 35 тысяч рублей.

Девушка не успела потратить деньги, так как была задержана на Малой Бронной. Возбуждено дело о краже.

