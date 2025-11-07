Силовые структуры
12:26, 7 ноября 2025Силовые структуры

Вор уснул во время ограбления российской квартиры

В Благовещенске вор уснул в квартире жертвы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Амурская полиция»

В Благовещенске 45-летний вор уснул в квартире жертвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Амурской области.

По данным ведомства, в полицию позвонила хозяйка квартиры. Она рассказала, что, вернувшись с ночной смены, увидела в своем доме незнакомца. Полицейские приехали и задержали вора. Выяснилось, что мужчина ночью проник через окно в дом, зная, что там никого нет. Он упаковал в пакеты необходимые вещи, решил отдохнуть и уснул. В таком состоянии его и нашли потерпевшая.

Возбуждено дело по статье о покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Россиянину грозит до шести лет колонии.

Ранее во Владикавказе 19-летний юноша на спор угнал машину и вернул на место.

Свежая Россия
