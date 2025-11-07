Экономика
12:51, 7 ноября 2025Экономика

Подросток испортил картины и гобелены в музее Нью-Йорка

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Spiroview Inc / Shutterstock / Fotodom

Американский подросток испортил ряд экспонатов в Метрополитен-музее Нью-Йорка. Внимание на инцидент обратил телеканал NBC News.

Речь идет о 19-летнем туристе Джошуа Ворине. Он был арестован по подозрению в повреждении произведений искусства после того, как облил водой написанную маслом картину XIX века «Принцесса де Бройль» и фреску XVI века «Мадонна и дитя со святыми» Джироламо да Либри. Затем вандал сорвал со стен два гобелена. Вскоре после этого юношу скрутили.

Телеканал не уточнил, что послужило мотивом совершенного им правонарушения. Известно, что Ворин нанес Метрополитен-музею ущерб в размере 1000 долларов — именно столько придется потратить на восстановление произведений искусства.

Ранее стало известно, что экоактивист попытался испортить картину Пабло Пикассо в Монреальском музее изящных искусств, облив ее розовой краской.

