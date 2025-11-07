Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:02, 7 ноября 2025Наука и техника

Потребление привычного ореха связали с улучшением памяти

CN: Употребление жареного несоленого арахиса способно улучшать работу мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Регулярное употребление жареного несоленого арахиса способно улучшать работу мозга и замедлять возрастные когнитивные нарушения. К такому выводу пришли исследователи из Маастрихтского университета, проведя одно из первых клинических исследований, в котором использовались методы высокоточной визуализации мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

В исследовании приняли участие 31 здоровый человек в возрасте от 60 до 75 лет. Участники ежедневно съедали по 60 граммов несоленого арахиса с кожурой в течение 16 недель. Уже через четыре месяца у них зафиксировали улучшение мозгового кровотока на 3,6 процента и повышение вербальной памяти на 5,8 процента. Кроме того, у добровольцев снизилось артериальное давление.

Материалы по теме:
Польза и вред бразильского ореха. Полезные свойства для мужского и женского организмов
Польза и вред бразильского ореха.Полезные свойства для мужского и женского организмов
2 октября 2024
Польза и вред арахиса для организма. Несколько причин, почему арахис стоит есть чаще
Польза и вред арахиса для организма.Несколько причин, почему арахис стоит есть чаще
3 сентября 2023

По словам руководителя работы, доцента Петера Йориса, увеличение мозгового кровотока свидетельствует о лучшем снабжении нейронов кислородом и питательными веществами, что напрямую связано с поддержанием когнитивного здоровья. Особенно выраженные улучшения наблюдались в лобных и височных долях мозга — областях, отвечающих за память и внимание.

Ученые объясняют эффект богатым составом арахиса: он содержит растительный белок, аминокислоту L-аргинин, ненасыщенные жиры и полифенолы, которые поддерживают эластичность сосудов и снижают воспаление. Кожура ореха добавляет клетчатку и антиоксиданты, усиливая защитное действие.

Ранее ученые обнаружили, что карнозовая кислота — соединение из листьев розмарина — способствует заживлению ран без образования рубцов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    На Украине мобилизовали водителя Анджелины Джоли

    В российском регионе при ударе ВСУ пострадали три человека

    Орбан посоветовал Украине надеяться на чудо

    Трамп раскрыл причину отмены саммита с Путиным в Будапеште

    Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

    Супруги нашли на своих грядках старинные монеты и продали их за 49 миллионов рублей

    В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

    Опровергнут популярный миф о воздержании

    В США задумались об исключении из режима санкций против российской нефти для одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости