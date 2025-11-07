Бывший СССР
Появились кадры уничтожения танка ВСУ беспилотником

Появились кадры уничтожения танка ВСУ беспилотником под Красноармейском
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Расчеты беспилотников 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» Вооруженных сил России уничтожили танк украинских войск. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России, передает Telegram-канал «Иди и смотри».

Сообщается, что танк находился в районе населенного пункта Родинское на Красноармейском направлении.

Ранее Минобороны показало пуск баллистических ракет «Ярс» и «Синева». «Ярс» успешно поразила цели на полигоне Кура на Камчатке.

До этого появились кадры уничтожения пункта управления дронами Вооруженных сил Украины авиабомбой.

