Появились кадры уничтожения пункта управления дронами ВСУ авиабомбой

Минобороны опубликовало кадры уничтожения ФАБ-3000 пункта управления дронами ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ходе разведки в Харьковской области были обнаружены пункт временной дислокации 154-й отдельной механизированной бригады и пункт управления дронами 77-й аэромобильной бригады ВСУ около Вишневого и Богуславки. Российским командованием было принято решение о нанесении ударов с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39.

Ранее удар по позициям ВСУ трехтонной авиабомбой попал на видео. Отмечается, что попавший под удар ПВД украинских военных располагался в районе Купянска.

