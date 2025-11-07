Появились подробности о боях за дома в двух населенных пунктах в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль около 45 домов в Гнатовке и селе Рог

Российские войска взяли под контроль около 45 домов в селах Гнатовка и Рог в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики, за сутки освобождены 45 зданий», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в Красноармейске продолжается уничтожение украинских войск в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны.

Ранее стало известно, что интенсивность ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России сократилось более чем в шесть раз. По данным ведомства, в ночь на пятницу, 7 ноября, ВСУ выпустили 11 беспилотников над четырьмя регионами России. Больше всего дронов — 5 — перехватили над Крымом.