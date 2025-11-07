Россия
07:15, 7 ноября 2025Россия

Интенсивность ночных ударов ВСУ по России резко изменилась

Минобороны: 11 БПЛА сбиты над Крымом, Брянской, Калужской и Курской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Интенсивность ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России сократилось более чем в шесть раз. Данные об изменении интенсивности ударов привело Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, в ночь на пятницу, 7 ноября, ВСУ выпустили 11 беспилотников над четырьмя регионами России. Больше всего дронов — 5 — перехватили над Крымом.

Еще 3 летательных аппарата сбили над Брянской областью, 2 — над Курской, 1 — над Калужской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Согласно информации оборонного ведомства ночью ранее, 6 ноября, ВСУ выпустили по России 75 беспилотников, большая часть из которых — 49 — сбили над Волгоградской областью. Помимо этого, под удар попали Крым, Воронежская, Ростовская, Белгородская, Орловская, Московская, Курская и Тамбовская и Липецкая области. Военкор Юрий Котенок отметил, что не совсем стандартное соотношение сбитых дронов, отметив, что ВСУ хотели «выбить какую-то конкретно взятую цель» в Волгоградской области.

