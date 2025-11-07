Появились подробности о крушении вертолета с туристами в Дагестане

Mash: Вертолет с туристами задымился в воздухе перед крушением в Дагестане

Появились подробности о крушении вертолета с туристами в Дагестане — судно задымилось в воздухе над поселком Ачи-Су перед падением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно правилам, экипаж вертолета должен был незамедлительно приступить к тушению пожара и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкале. Сообщается, что местные жители видели, как борт кружит в небе и искал место для приземления.

Уточняется, что один из пострадавших нетранспортабелен, других двоих госпитализируют в Ожоговый центр РКБ.

О крушении вертолета Ка-226 стало известно 7 ноября. В результате трагедии не выжили четыре человека.