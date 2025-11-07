Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:20, 7 ноября 2025Путешествия

Появились подробности о крушении вертолета с туристами в Дагестане

Mash: Вертолет с туристами задымился в воздухе перед крушением в Дагестане
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Появились подробности о крушении вертолета с туристами в Дагестане — судно задымилось в воздухе над поселком Ачи-Су перед падением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно правилам, экипаж вертолета должен был незамедлительно приступить к тушению пожара и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкале. Сообщается, что местные жители видели, как борт кружит в небе и искал место для приземления.

Уточняется, что один из пострадавших нетранспортабелен, других двоих госпитализируют в Ожоговый центр РКБ.

О крушении вертолета Ка-226 стало известно 7 ноября. В результате трагедии не выжили четыре человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    В России подросток захотел сделать тату с Высоцким и оказался в психбольнице

    Баканов обозначил основные тренды развития космонавтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости