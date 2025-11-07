Появились прогнозы от врачей по лечению отца главкома ВСУ в России

Mash: Врачи спрогнозировали, что отцу главкома Сырского осталось жить три месяца

Российские врачи спрогнозировали, что отцу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станиславу Сырскому осталось жить три месяца. Такие подробности появились в Telegram-канале Mash.

У близкого родственника главы украинской армии Александра Сырского рак мозга. Пожилого мужчину после лечения в подмосковной больнице перевели на паллиативную помощь.

У 86-летнего мужчины — первая группа инвалидности и четвертая степень выраженности нарушений функций организма. Старший Сырский уже не встает и питается с помощью катетера в животе, за ним ухаживает супруга.

Как выяснил Mash, женщина намерена обратиться за муниципальной сиделкой — одна уже не справляется. К пенсионерам переехали другой сын с женой.

Главком ВСУ приехать не может, поскольку с 2023 года находится в розыске в РФ.

До этого сообщалось, что Сырский использовал деньги из военного бюджета Украины для лечения отца в России.