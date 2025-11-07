Россия
08:37, 7 ноября 2025Россия

Главком ВСУ использовал военный бюджет Украины для лечения отца в России

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский использовал средства из военного бюджета Украины, чтобы оплатить лечение своего отца Станислава в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Счета в клиниках на лечение отца, по информации канала, превысили 5 миллионов рублей, что составляет около 2,5 миллиона гривен. Из бюджета Украины Сырский взял часть средств, которые выделили на нужды украинской армии.

В Киеве, согласно неофициальной информации, начали обсуждать отставку Сырского с поста главкома ВСУ. Это произошло после того, как выяснилось, что он переводит деньги на лечение отца в России.

5 ноября стало известно, что отца Сырского выписали из клиники в Подмосковье и тайно перевезли домой во Владимирскую область. Лечение и реабилитация Станислава Сырского завершились еще 28 октября, его транспортировку домой также оплатил главком ВСУ.

Главком ВСУ в июле отправил родителям в России миллион рублей на лечение. Тогда сообщалось, что его отец, 86-летний Станислав Сырский, продолжительное время борется с болезнью головного мозга, которая обострилась на фоне перенесенного респираторного вируса. Брат Сырского Олег, который живет в России, впоследствии пожаловался на то, что на фоне новостей о переводе денег «родителей облили грязью». Он подчеркнул, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за него семью стали считать врагами. Также он отметил, что потерял работу из-за поста Сырского на Украине.

