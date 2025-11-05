Россия
08:32, 5 ноября 2025

Появились подробности лечения отца главкома ВСУ Сырского в Подмосковье

Shot: Отца главкома ВСУ Сырского Станислава выписали и тайно перевезли домой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отца главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, Станислава, выписали из клиники в Подмосковье и тайно перевезли домой во Владимирскую область. Эти подробности появились в распоряжении Telegram-канала Shot.

Известно, что Сырский-сын в июле отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение отца в Москве. На это отреагировал брат Сырского Олег и заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

По информации Shot, лечение и реабилитация Станислава Сырского завершились еще 28 октября. Главком ВСУ помог отцу не только с лечением, но и с транспортировкой домой во Владимирскую область.

Ранее сообщалось, что на лечение отца в России главком ВСУ потратил не менее двух с половиной миллионов рублей. Станислав Сырский находился в одной из частных клиник Московской области.

