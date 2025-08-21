Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:01, 21 августа 2025Россия

Появилась новая информация о спасении отца Сырского российскими врачами

Shot: Информация о письме Сырского с просьбой спасти отца — фейк
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Информация о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский написал письмо на имя главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко с просьбой спасти отца, — фейковая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, отец Сырского Станислав проходит лечение в частной клинике, которая находится в Московской области. Уточняется, что учреждение не имеет отношения к Минздраву.

Лечение отца главкома ВСУ стоит примерно два с половиной миллиона рублей. С его оплатой Сырский и помогал. В публикации утверждается, что вся остальная информация является искаженной.

Ранее стало известно, что главком ВСУ в июле отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. На это отреагировал брат Сырского Олег и заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Вышедшая замуж за бойца СВО мигрантка потребовала девять миллионов и поплатилась

    В Китае высказались о гарантиях безопасности Украине

    На Западе раскрыли два возможных варианта урегулирования на Украине

    Пассажирка ударила сотрудника авиакомпании из-за отказа в посадке и попала на видео

    Москвичам пообещали настоящий осенний дождь

    Россиянин нажился на гуманитарной помощи для бойцов СВО

    Назван объем сокращения производства бензина в России

    Появилась новая информация о спасении отца Сырского российскими врачами

    Российский комик объявлен в розыск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости