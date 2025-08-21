Появилась новая информация о спасении отца Сырского российскими врачами

Shot: Информация о письме Сырского с просьбой спасти отца — фейк

Информация о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский написал письмо на имя главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко с просьбой спасти отца, — фейковая. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, отец Сырского Станислав проходит лечение в частной клинике, которая находится в Московской области. Уточняется, что учреждение не имеет отношения к Минздраву.

Лечение отца главкома ВСУ стоит примерно два с половиной миллиона рублей. С его оплатой Сырский и помогал. В публикации утверждается, что вся остальная информация является искаженной.

Ранее стало известно, что главком ВСУ в июле отправил пожилым родителям в России миллион рублей на лечение в Москве. На это отреагировал брат Сырского Олег и заявил, что ему «плевать на деньги» брата, так как из-за родственника их семью считают врагами.