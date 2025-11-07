Интернет и СМИ
15:16, 7 ноября 2025

Европейская телеведущая скорчила гримасу после слов «беременные люди» и угодила в скандал

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: BBC

Ведущая новостей на британском канале «Би-би-си» Мартин Кроксалл угодила в скандал из-за того, что скорчила гримасу после слов «беременные люди» в прямом эфире. Об этом сообщает The Guardian.

В выпуске Кроксалл читала по суфлеру текст о результатах исследования, посвященного влиянию жары на здоровье. Она начала перечислять группы людей, которым следует быть осторожными в знойную погоду. «[Ученый] Малкольм Мистри, который занимался исследованием, утверждает, что пожилым, беременным людям», — произнесла журналистка, после чего внезапно прервала речь.

«Женщинам», — поправила она себя, ухмыльнувшись и приподняв брови. После этого Кроксалл продолжила вести эфир. «И тем, у кого уже есть проблемы со здоровьем, необходимо принимать меры предосторожности», — заключила европейская ведущая.

Сразу после эфира «Би-би-си» получил десятки жалоб от зрителей, которые сочли выражение лица ведущей во время выпуска оскорбительным для трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Руководство канала встало на их сторону и раскритиковало поведение Кроксалл. При этом журналистку поддержала автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая ранее критически высказывалась о трансгендерах. Писательница назвала ее своей «новой любимой ведущей "Би-би-си"».

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Мартин Добни в прямом эфире поругался с политиком Стивом Маккейбом из-за беженцев. Журналист обвинил собеседника во лжи.

Свежая Россия
