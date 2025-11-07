Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:55, 7 ноября 2025Бывший СССР

Президент Узбекистана поверил в способность Трампа завершить украинский конфликт

Президент Узбекистана Мерзиеев: Трамп способен завершить украинский конфликт
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев в беседе с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что тот — единственный, кто может остановить конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщает UzNews.uz.

«На самом деле я хочу повториться. Я говорил вам об этом уже в Узбекистане — у нас вас называют президентом мира. Вы сделали многое. Вы смогли остановить восемь войн», — сказал Мерзиеев.

Он добавил, что только Трамп сможет остановить военное противостояние России и Украины. Также он поблагодарил Трампа за то, что он создает будущее, основанное на доверии и стремлении к созиданию.

Ранее Трамп заявил, что хочет увидеть, как этот конфликт завершится. Он добавил, что, по его мнению, рано или поздно Москва и Киев «поступят очень умно» и все-таки достигнут урегулирования.

box#4145833

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Балтийском море заметили «корабли-призраки» НАТО. Что известно о перемещении военных судов альянса?

    Ведущая прервала прямой эфир из-за выругавшегося политика и отчитала его

    Токаев увидел в Трампе посланника свыше

    Российская фигуристка-чемпионка рассказала о предложении выступать за Китай

    ФСБ показала видео задержания работавшего на украинского блогера россиянина

    Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

    Российские военные ударили по ВСУ в Одесской области

    На Западе раскрыли план побега Зеленского

    В России начали отмечать день Октябрьской революции

    Американские сенаторы призвали Венгрию отказаться от закупки нефти в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости