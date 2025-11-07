Президент Узбекистана поверил в способность Трампа завершить украинский конфликт

Президент Узбекистана Мерзиеев: Трамп способен завершить украинский конфликт

Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев в беседе с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что тот — единственный, кто может остановить конфликт между Россией и Украиной. Об этом сообщает UzNews.uz.

«На самом деле я хочу повториться. Я говорил вам об этом уже в Узбекистане — у нас вас называют президентом мира. Вы сделали многое. Вы смогли остановить восемь войн», — сказал Мерзиеев.

Он добавил, что только Трамп сможет остановить военное противостояние России и Украины. Также он поблагодарил Трампа за то, что он создает будущее, основанное на доверии и стремлении к созиданию.

Ранее Трамп заявил, что хочет увидеть, как этот конфликт завершится. Он добавил, что, по его мнению, рано или поздно Москва и Киев «поступят очень умно» и все-таки достигнут урегулирования.

