Экономика
13:24, 7 ноября 2025Экономика

Продажи одной марки электрокаров в России обрушились

«Автостат»: Продажи электрокаров Zeekr в России сократились в два раза
Вячеслав Агапов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В октябре 2025 года продажи Zeekr в России сократились в два раза. Об обрушении показателей заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, за второй месяц осени на учет поставили 291 электрокар Zeekr — вдвое меньше (минус 52 процента), чем в октябре прошлого года (604 единицы).

С начала 2025 года в стране зарегистрировали 2620 электрокаров Zeekr. Эти цифры почти на 61 процент меньше в годовом выражении — за 10 месяцев 2024-го россияне поставили на учет 6750 электрокара китайской торговой марки.

Среди проданных машин самая популярная Zeekr 001, на которую в 2025 году пришлось более половины продаж (1372 автомобилей).

В сентябре китайский Zeekr стал вторым по популярности электрокаров с пробегом. За месяц россияне приобрели 1629 подержанных машин. Оказалось, что почти 34 процента от всех купленных в сентябре подержанных электрокаров пришлось на японский бренд Nissan. Его реализовали в количестве 547 единиц. Второе место занял китайский Zeekr с результатом 276 штук. Tesla расположилась на третьем месте (192 экземпляра).

