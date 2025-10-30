Россияне устремились за подержанными электромобилями

«Автостат»: В сентябре в России продали 1629 электрокаров с пробегом

В первый месяц осени россияне приобрели 1629 электромобилей с пробегом, что на 16 процентов превысило августовские значения. Об этом сообщил «Автостат».

Кроме того, достигнутый показатель оказался на 50 процентов выше, чем тот, что фиксировали в сентябре 2024 года, когда было продано 1088 таких транспортных средств.

Оказалось, что почти 34 процента от всех купленных в сентябре подержанных электрокаров пришлось на японский бренд Nissan. Его реализовали в количестве 547 единиц. Второе место занял китайский Zeekr с результатом 276 штук. Tesla расположилась на третьем месте (192 экземпляра).

Кроме того, в пятерку самых продаваемых марок попали «Москвич» (96) и немецкий Volkswagen (89).

Всего с января по сентябрь 2025 года в России купили 9843 подержанных электромобиля. Это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале сентября сообщалось о падении в России продаж новых электрокаров. По итогам августа удалось реализовать 1082 таких транспортных средства, или на 17 процентов меньше, нежели в последний летний месяц прошлого года.