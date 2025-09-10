Экономика
18:54, 10 сентября 2025

Россияне охладели к новым электромобилям

«Автостат»: Продажи новых электромобилей просели в РФ на 17 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В России упали продажи новых электрокаров. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, по итогам последнего летнего месяца в России продали 1082 таких транспортных средства. По сравнению с августом 2024 года, снижение оценивается в 17 процентов, а относительно июля 2025 года — в 14 процентов.

На первом месте по продажам оказался китайский Zeekr, который продали в количестве 275 штук. На второй позиции — Evolute, купленный 149 раз. За ним расположился Avatr с результатом в 117 автомобилей.

В июле продажи электромобилей на российском рынке выросли на 15 процентов. Тогда в России реализовали 1257 новых электрокаров, а годом ранее за тот же период — 1094 таких авто. С января по июнь 2025 года в стране купили 5537 подержанных электромобилей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи выросли на семь процентов.

