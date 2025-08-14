Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

«Автостат»: Продажи электромобилей выросли в июле на 15 %

Месячные продажи электромобилей на отечественном рынке выросли впервые более чем за год, прибавив в июле 15 процентов. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно представленным данным, в прошлом месяце в России было реализовано 1257 новых электрокаров, а годом ранее за тот же период — 1094 таких авто.

Среди марок лидером по продажам в июле с 313 проданными машинам оказался китайский Zeekr. В топ-3 также вошли отечественные бренды «Москвич» и Evolute, реализовавшие 249 и 224 электрокара соответственно.

Отметку в тысячу проданных электромобилей удалось преодолеть впервые с начала текущего года, а в целом последний раз показатель показывал рост в июне 2024 года, когда прибавил 2 процента, отмечают эксперты агентства. По итогам семи месяцев 2025-го российский рынок электрокаров снижается вдвое, до 5655 проданных авто, указывают они.

В середине июня стало известно, что российский кабмин установил приоритет электрокаров и техники, работающей на газомоторном топливе, перед автомобилями на бензине и дизеле при госзакупках. Машины, работающие на традиционном топливе, в рамках соответствующих процедур разрешили покупать только в случае невозможности закупки электромобилей и газовых авто.