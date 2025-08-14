Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:34, 14 августа 2025Экономика

Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

«Автостат»: Продажи электромобилей выросли в июле на 15 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Месячные продажи электромобилей на отечественном рынке выросли впервые более чем за год, прибавив в июле 15 процентов. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно представленным данным, в прошлом месяце в России было реализовано 1257 новых электрокаров, а годом ранее за тот же период — 1094 таких авто.

Среди марок лидером по продажам в июле с 313 проданными машинам оказался китайский Zeekr. В топ-3 также вошли отечественные бренды «Москвич» и Evolute, реализовавшие 249 и 224 электрокара соответственно.

Отметку в тысячу проданных электромобилей удалось преодолеть впервые с начала текущего года, а в целом последний раз показатель показывал рост в июне 2024 года, когда прибавил 2 процента, отмечают эксперты агентства. По итогам семи месяцев 2025-го российский рынок электрокаров снижается вдвое, до 5655 проданных авто, указывают они.

В середине июня стало известно, что российский кабмин установил приоритет электрокаров и техники, работающей на газомоторном топливе, перед автомобилями на бензине и дизеле при госзакупках. Машины, работающие на традиционном топливе, в рамках соответствующих процедур разрешили покупать только в случае невозможности закупки электромобилей и газовых авто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Ростов-на-Дону при помощи БПЛА. Момент удара по многоквартирному дому попал на видео

    Шнуров поддержал решение суда о вреде его песен для подростков

    Стало известно о попытке ВСУ ударить по штабу Южного военного округа России

    В России подсчитали количество электрозаправок

    Бывшая жена Галустяна опубликовала фото в бикини

    Щербаков прокомментировал новости о проблемах с сердцем

    Стали известны подробности об эвакуации жителей после удара ВСУ по домам в Ростове-на-Дону

    Месячные продажи электромобилей выросли в России впервые более чем за год

    Россиянка отправилась на экскурсию в арабской стране и не выжила

    Врачи три года списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости