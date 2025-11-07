Раскрыт мотив пригласившего Трампа в Венгрию Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет организовать визит президента США Дональда Трампа в Будапешт, чтобы заручиться поддержкой консервативной части венгерской общественности. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Guardian.
«Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов», — рассказала собеседник издания, добавив, что на повестке встречи политиков будет вопрос с российским газом.
Однако, по словам источника, «больше всего Орбана волнуют выборы».
Ранее Орбан заявил, что пока невозможно сказать, приведет ли саммит России и США в Будапеште к скорому урегулированию конфликта на Украине.