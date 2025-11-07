Мир
Раскрыт мотив пригласившего Трампа в Венгрию Орбана

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: marco iacobucci / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет организовать визит президента США Дональда Трампа в Будапешт, чтобы заручиться поддержкой консервативной части венгерской общественности. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает газета The Guardian.

«Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов», — рассказала собеседник издания, добавив, что на повестке встречи политиков будет вопрос с российским газом.

Однако, по словам источника, «больше всего Орбана волнуют выборы».

Ранее Орбан заявил, что пока невозможно сказать, приведет ли саммит России и США в Будапеште к скорому урегулированию конфликта на Украине.

