Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

Орбан о предстоящем саммите РФ-США: Пока неизвестно, будет ли это мирный саммит

Пока невозможно сказать приведет ли саммит России и США в Будапеште к скорому урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kosuth.

«Будапештский мирный саммит состоится. Пока неизвестно, будет ли это мирный саммит, на котором будет найдено решение, или просто важный этап, ведущий к миру», — отметил политик.

Ранее Орбан заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в течение нескольких дней. Для этого сторонам осталось решить один-два вопроса, согласовав позиции по украинскому конфликту.

После него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать прекращение огня и мир на Украине, добавил политик.