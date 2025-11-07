«Остались нерешенными один-два вопроса». Орбан допустил встречу Путина и Трампа в Будапеште в течение нескольких дней

Вскоре президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться. Для этого сторонам осталось решить один-два вопроса, согласовав позиции по украинскому конфликту. С такой точкой зрения выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

После него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать прекращение огня и мир на Украине, добавил политик.

31 октября Орбан выразил надежду на то, что его встреча с Трампом, которая пройдет в Белом доме 7 ноября, поспособствует приближению саммита с Путиным в Будапеште.

Орбан высказался о контактах с Путиным по поводу встречи с Трампом

Накануне Орбан выразил готовность провести телефонный разговор с президентом России и обсудить организацию саммита при участии Трампа.

Он отметил, что последний разговор с Путиным состоялся после анонса встречи в Будапеште, с тех пор в последующих контактах не было необходимости. Однако в любой момент политик готов связаться с российским лидером.

Для меня это не вызывает никаких политических или личных проблем, я не застрял в ситуации, подобно западным лидерам, которые за последние три года разрушили систему контактов с Россией и не в состоянии вести переговоры Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Орбан добавил, что в Будапеште состоится российско-американский мирный саммит. При этом он указал, что есть некий «важный вопрос», по которому стороны пока не достигли соглашения, но «переговоры ведутся».

В Кремле не считают встречу необходимой в данный момент

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимости в оперативной встрече президентов России и США.

Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что решение о встрече Путина и Трампа будет принято после подготовки ее содержания. По словам Рябкова, российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже.

Трамп отменил встречу, но разговоры о ней продолжаются

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам президента, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность встречи в будущем.

Как сообщала газета Financial Times (FT), перед этим состоялся разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретая США Марко Рубио. Министр высказал бескомпромиссную позицию, из-за чего Вашингтон решил отложить саммит президентов.

Как уточняет FT, после беседы Рубио сказал главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам, а Трамп заявил, что «не был впечатлен их [России] позицией».