Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 29 октября 2025Мир

В МИД назвали условие встречи Путина и Трампа в Венгрии

Рябков: Решение о встрече Путина и Трампа примут после подготовки ее содержания
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Решение о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа примется после подготовки ее содержания. Такое условие назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Что касается сроков и места встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание», — добавил дипломат.

По словам Рябкова, российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже. «И именно на этой основе надо двигаться вперед», — подчеркнул замминистра.

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам президента, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность встречи в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости