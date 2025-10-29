В МИД назвали условие встречи Путина и Трампа в Венгрии

Рябков: Решение о встрече Путина и Трампа примут после подготовки ее содержания

Решение о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа примется после подготовки ее содержания. Такое условие назвал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Что касается сроков и места встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание», — добавил дипломат.

По словам Рябкова, российская сторона ожидает наполнения конкретикой рамок, созданных при встрече глав государств в Анкоридже. «И именно на этой основе надо двигаться вперед», — подчеркнул замминистра.

23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам президента, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава США не стал отвергать возможность встречи в будущем.