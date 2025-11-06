Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:10, 6 ноября 2025Мир

Орбан высказался о контактах с Путиным по поводу встречи с Трампом

Орбан заявил о готовности провести телефонный разговор с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудить организацию саммита при участии американского лидера Дональда Трампа. Об этом политик рассказал журналистам по пути в Вашингтон, его слова приводит MTI.

«Последний наш разговор с президентом Путиным был после объявления о встрече в Будапеште. С тех пор в этом [в разговоре] не было необходимости, но если будет нужно, то, конечно, я поговорю. Для меня это не вызывает никаких политических или личных проблем, я не застрял в ситуации, подобно западным лидерам, которые за последние три года разрушили систему контактов с Россией и не в состоянии вести переговоры», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан добавил, что в Будапеште состоится российско-американский мирный саммит. При этом он указал, что есть некий «важный вопрос», по которому стороны пока не достигли соглашения, но «переговоры ведутся».

31 октября Орбан выразил надежду на то, что его встреча с Трампом, которая пройдет в Белом доме 7 ноября, поспособствует приближению саммита с Путиным в Будапеште.

27 октября венгерский премьер заявил, что во время переговоров с президентом США намерен также обсудить санкции против нефтяного сектора России.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    Спецпосланник Трампа назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Найдена связь между утренним сексом и успехом на работе

    Пилот самолета ослушался инструкций диспетчера и едва не врезался в другой борт в небе

    Бывший пункт размещения подразделений «Азова» в подвале завода «Азовстали» попал на видео

    В ЕК ответили на нежелание Сербии вводить санкции против России

    Во Франции чеченец зарезал бывшую жену на глазах у детей

    Организаторов конкурса красоты «Мисс Вселенная» вызвали на допрос из-за подушки

    Спилберг начал работу над продолжением культового фильма

    Названо условие полного излечения от распространенного венерического заболевания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости