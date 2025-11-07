Забота о себе
02:00, 7 ноября 2025Забота о себе

Раскрыта идеальная частота секса для счастья

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Шарлин Дуглас раскрыла идеальную частоту секса для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее слова приводит издание El Norte.

«Согласно статистике, в среднем для большинства отношений это один раз в неделю», — заявила Дуглас. По ее словам, многочисленные исследования приводят именно такую периодичность.

«Мощь страны напрямую связана с численностью населения» Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
При этом специалистка подчеркнула, что частота секса зависит от уровня стресса партнеров, их финансового положения и жизненных обстоятельств, поэтому не стоит бить тревогу, если в паре другая периодичность половых контактов. «Если в ваших отношениях нет секса, это не значит, что все потеряно. Возможно, вам просто нужно поговорить об этом, если это для вас важно», — добавила она.

Ранее сексолог Трейси Кокс объясняла нежелание зумеров заниматься сексом. По ее словам, одной из причин является негативное влияние порнографии.

