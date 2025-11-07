Раскрыта судьба сдающихся в плен украинских солдат

Полковник Матвийчук: Военнопленным гарантировано возвращение на родину

Сдающиеся в плен украинские солдаты защищены Женевской конвенцией и обладают всеми правами, гарантированными военнопленным, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также подчеркнул, что всем, кто не совершал военных преступлений, гарантировано возвращение на родину.

«Сдавшиеся в плен солдаты подпадают под Женевскую конвенцию по защите прав военнопленных. Им оказывают медицинскую помощь, юридическую — с установлением персональных данных, принадлежности к воинской части, восстановлением документов. Их родным также будет сообщено о нахождении в плену», — рассказал полковник.

Также, по его словам, организуются фильтрационные пункты, где выясняется, участвовал ли конкретный солдат в военных преступлениях. После этого, объяснил Матвийчук, солдат может либо предстать перед судом, либо оказаться в закрытом общежитии для военнопленных.

«Когда заканчиваются все формальные процедуры, военнопленный переходит на довольствие, гарантированное Женевской конвенцией. Ему также оказывается финансовая помощь для покупки сигарет, почтовых принадлежностей и так далее. Содержатся военнопленные на закрытых территориях, где их привлекают к общественно-полезным работам: уборке, изготовлению мебели, — перечислил Матвийчук. — Но главное — военнопленным гарантировано возвращение на родину. Либо в рамках обмена, либо после завершения конфликта».

Ранее сообщалось, что под Красноармейском (украинское название — Покровск) в результате российского наступления в плен сдались около тысячи бойцов 68-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что число сдавшихся в плен бойцов стало рекордным с начала 2025 года.