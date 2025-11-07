Экономика
12:58, 7 ноября 2025

Раскрыта цена самой дешевой квартиры в России

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую дешевую квартиру в России можно купить за 300 тысяч рублей. Цену самого доступного жилья раскрыли эксперты ТАСС.

С таким бюджетом, исходя из данных объявления на популярном сервисе по поиску жилья, получится приобрести однокомнатную квартиру в поселке Зеленый Гай Тамбовской области. Покупатель получит помещение площадью 37 квадратных метров с холодной водой и канализацией, но без туалета. Внутри установлены пластиковые окна и новый счетчик на электричество, однако придется отремонтировать печь.

Второе место среди самых доступных квартир в стране занимает вариант в селе Берендеево Ярославской области. Там за 350 тысяч рублей можно купить «однушку» площадью 32,4 квадрата. Она находится на втором этаже двухэтажного деревянного дома 1970 года постройки. Жилье нуждается в ремонте, но владельцы считают это преимуществом — новый хозяин сможет воплотить любые дизайнерские решения.

Третий дешевый вариант предлагают приобрести за 995 тысяч рублей в деревне Кошелево Талдомского округа Московской области. За эти деньги покупатель получит однокомнатную квартиру площадью 34,6 квадратного метра. В объявлении указано, что жилье продается срочно и требует капитального ремонта.

Ранее стало известно, что самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит четыре миллиона рублей. В рамках указанного бюджета можно приобрести «однушку» площадью 29 квадратных метров в деревне Батыбино Троицкого округа.

