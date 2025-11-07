Россия
Родственники узнали о смерти богатого россиянина из случайно увиденного надгробия

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Волгограде родственники узнали о смерти мужчины, случайно наткнувшись на его надгробие. Об этом сообщает Ya62.ru.

При жизни мужчина был собственником трехкомнатной квартиры, нескольких гаражей, а также земельных паев и акций нефтяной компании. О его смерти племянники узнали случайно, придя на кладбище на Пасху.

Когда встал вопрос о наследстве, выяснилось, что россиянин завещал все имущество некоей Наталье. Ей была адресована его предсмертная записка. Мужчина также имел привычку записывать свои переживания и впечатления в дневнике.

Сейчас родственники мужчины собираются вернуть наследство, оспорив завещание. Сделать это можно только в судебном порядке.

Ранее в России предложили расширить круг наследников до бывших мужей и жен. С инициативой выступил сенатор Андрей Кутепов. По его словам, часто бывшие супруги, которые стали сособственниками недвижимого имущества в результате его раздела при разводе, оказываются в ситуации, когда не могут вступить в наследство.

