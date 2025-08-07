Россия
В России захотели расширить круг наследников до бывших жен

Сенатор Кутепов предложил расширить круг наследников до экс-супругов
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России захотели расширить круг наследников до бывших жен и мужей. С инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, передает РИА Новости.

Сенатор предложил внести поправки в Гражданский кодекс России, согласно которым экс-супруги при отсутствии других наследников смогут наследовать долю в общей недвижимости.

Кутепов указал на проблемы в действующем законодательстве. По его словам, часто бывшие супруги, которые стали сособственниками недвижимого имущества в результате его раздела при разводе (например, доли в квартире), оказываются в ситуации, когда не могут вступить в наследство, а недвижимость переходит в собственность государства, которое также не может эффективно распоряжаться долей в жилплощади.

«В результате имущество "де-факто" как единый объект собственности исключается на неопределенный срок из гражданского оборота, государство теряет налоговые поступления от оборота данного имущества и вынуждено нести расходы на содержание принадлежащих долей, эффективно распорядиться которыми не в состоянии», — пояснил сенатор.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сроке принятия наследства участников специальной военной операции (СВО) на Украине без обращения в суд.

