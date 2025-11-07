Россиянам рассказали о способах уберечься от мошенников при покупке авто

Автоэксперт Леонов: Проведите сделку по авто в банке в присутствии нотариуса

При покупке автомобиля можно столкнуться с мошенниками, а точнее — с их жертвами. В результате продавец через суд сможет вернуть свою машину, его обяжут вернуть деньги, но они уже будут у злоумышленников. О способах защиты от аферистов рассказал в беседе с каналом «360» автоэксперт, автоюрист Алексей Леонов.

Мошенники под видом сотрудника правоохранительных органов связываются с потенциальными жертвами, зачастую с пенсионерами, по видеосвязи, оказывают давление и добиваются доступа к «Госуслугам». После присылают договоры, запугивая якобы оформленными кредитами, деньги с которых перевели ВСУ, и убеждают человека взять еще кредиты, продать имущество, квартиры, машины и все перевести на «безопасный счет».

При продаже авто злоумышленники убеждают жертву, что покупатель — мошенник. Они призывают пойти на сделку и поймать якобы преступника с поличным, для чего следует продать автомобиль за любую стоимость. В конце аферисты обещают возврат машины и денег. Когда человек осознает, что был обманут, идет в полицию, а затем через суд расторгает сделку. «Жертве возвращают авто, но при этом обязывают вернуть деньги покупателю. Средств же нет, так как их передали мошенникам, которых неизвестно сколько еще будут искать», — сказал Леонов.

Чтобы не оказаться в ловушке мошенников, необходимо следовать нескольким правилам. В первую очередь автоюрист призвал изучить продавца и понять, не слишком ли занижена цена автомобиля, сравнив ее с рыночной. В случае покупки через сайт следует проверить историю объявлений продавца и характеристики машины. Сделку необходимо снимать на видео, чтобы продавец подтвердил, что действует по своей воле, а не по указке аферистов, также можно запросить справку о дееспособности продавца. Кроме того, специалист рекомендовал проводить сделку в банке в присутствии нотариуса. По словам Леонова, если продавец этого не предложил, то следует настоять самому. К тому же нотариус должен проверить его дееспособность.

